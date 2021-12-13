Edirne'de sel felaketi: 1 kişi aranıyor

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 07:13 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 07:13

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.

Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor." dedi.

Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

- SEL SULARINA KAPILAN KİŞİ ARANIYOR

Sultaniçe köyünde sele kapılarak kaybolan Murat Güneş (75) için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Güneş'in en son görüldüğü noktada arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güneş'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Öte yandan mahsur kalan 11 kişi ekiplerce kurtarıldı. Evde mahsur kalan aile, bulunduğu yerden iş makinesiyle alınarak Sultaniçe Muhtarlığı'na getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Kıyafetleri ıslanan kadına itfaiye eri montunu vererek ısınmasını sağladı.

