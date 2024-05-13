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Edirne'de sınır kapılarında uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Edirne'de sınır kapılarında uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan H.E'nin kullandığı tırda, gümrük personeli koordinesinde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilo 400 gram kokain ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır sürücüsü K.M.Y'nin bel bölümüne gizlediği 828 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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