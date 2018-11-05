Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar indi

<p> Tarihi yapılar ve köprüler sis altında kalırken, Selimiye Camisi çevresinde güzel görüntüler oluştu.</p> <p> Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini belirtti.</p>
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