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Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar indi

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Tarihi yapılar ve köprüler sis altında kalırken, Selimiye Camisi çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini belirtti.

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