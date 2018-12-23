Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması ulaşımı olumsuz etkiledi

Edirne'nin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle gözden kayboldu. Tarihi yapılarda sis nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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