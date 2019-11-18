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Edirne'de terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı

Edirne'de terör örgütü DHKP/C şüphelisinin de arasında olduğu 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimahacir beldesinde bir otomobili durdurdu.

Kontrolün ardından araçta bulunan E.B, H.Y, K.G. ve A.C.K. gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi olduğu belirlenen A.C.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

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