Edirne'de terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimahacir beldesinde bir otomobili durdurdu.

Kontrolün ardından araçta bulunan E.B, H.Y, K.G. ve A.C.K. gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi olduğu belirlenen A.C.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.