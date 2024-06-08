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  • Edirne'de tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü gözaltına alındı
Güncel

Edirne'de tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü gözaltına alındı

Edirne'de bir tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler işlemleri için İpsala Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 00:54 - Güncelleme:
Edirne'de tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü gözaltına alındı
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İpsala Sınır Kapısı'ndaki tır parkında park halindeki bir tırın dorsesinde hareketlilik fark eden başka bir tırın sürücüsü durumu polise bildirdi.

Ekipler İstanbul'dan aldığı yükü Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

Sıcaktan fenalaşan düzensiz göçmenlere tır sürücüleri ve ekipler olay yerinde yardımcı oldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler işlemleri için İpsala Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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