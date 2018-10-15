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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İpsala Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Y.S.K'yi gözaltına aldı.      
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.      
 

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