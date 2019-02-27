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Edirne'de yapılan operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibey köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Suriye ve Cezayir uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan araştırma ve alınan ifadeler neticesinde, düzensiz göçmenler arasında bulunan Suriye uyruklu H.H'nin "göçmen kaçakçısı" olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli H.H. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

''Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı''

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