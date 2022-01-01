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Edirne'de yoğun sis

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 10:34 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:34
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Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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