12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7593
  • 6,3418
  • 270.127
  • 107822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı

Edirne'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö'nün yüzüne, annesiyle kaldırımda yürüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından sinek kovucu sıvı atıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir minibüse bindi.

Bir süre sonra minibüsten inmek için kapıya yönelen şüpheli, yolculardan G.Y'nin yüzüne de sinek kovucu sıvı attıktan sonra kaçtı.

A.Y.Ö ve G.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O sözler tekrar gündemde! İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ dersi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Putin, Türkiye'ye geliyor.... Tarih belli oldu

Putin, Türkiye'ye geliyor.... Tarih belli oldu

Trump haberinin bedeli ağır oldu, işinden kovuldu

Trump haberinin bedeli ağır oldu, işinden kovuldu

Otomotiv devlerinden işçi kıyımı! Binlercesi işten çıkarılacak

Otomotiv devlerinden işçi kıyımı! Binlercesi işten çıkarılacak

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi

KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

'Yapay Güneş' tamamlandı, gelecek yıl faaliyete başlayacak

'Yapay Güneş' tamamlandı, gelecek yıl faaliyete başlayacak

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor
 

POPÜLER HABERLER

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA