İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8881
  • EURO
    6,5549
  • ALTIN
    292.27
  • BIST100
    120923
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de zincirleme trafik kazası otoyolda ulaşımı yarım saat aksattı
Güncel

Edirne'de zincirleme trafik kazası otoyolda ulaşımı yarım saat aksattı

Edirne'de 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle otoyolda ulaşım yaklaşık 30 dakika sağlanamadı.

AA14.01.2020  11:43 - Güncelleme: 14.01.2020  11:43

Evvel Şahin idaresindeki 59 DY 644 plakalı otomobil, Murat Ergen'in kullandığı 22 LP 720 plakalı otomobil ve Faik Demir yönetimindeki 22 AKK 976 plakalı panelvan, Havsa-Edirne istikametindeki Oğulpaşa mevkisinde çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kazada E80 otoyolu trafiğe kapandı.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı yolda karayolları ekipleri buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat kapalı kalan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaza yapan araçtaki diyaliz hastası ise yoldan geçen başka bir araçla hastaneye götürüldü.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.