İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'deki cami hırsızları halılar kirlenmesin diye uğraştı
Güncel

Edirne'deki cami hırsızları halılar kirlenmesin diye uğraştı

Edirne'de bir camide bulunan sadaka kutusunun ve hoparlörün çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Camiye giriş esnasında halılar kirlenmesin diye hırsızlardan ikisinin ayakkabılarını çıkardığı görüldü.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Edirne'deki cami hırsızları halılar kirlenmesin diye uğraştı
ABONE OL

Alınan bilgilere göre, Edirne Şeyh Çelebi Camii'ne gelen yaşı küçük 3 hırsız, kimsenin olmadığı esnada caminin içine girdi. İmamın odasının kapısını zorlayıp açan hırsızlar, odada bulunan sadaka kutusunu ve mikrofonlu hoparlörü çalıp hızlıca camiden kaçtı.

Camiye geldiğinde kapıların açık olduğunu gören cami müezzini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, hırsızların camiye gelip kapıyı zorla açtığını ve sadaka kutusuyla birlikte mikrofonlu hoparlörü çaldığını gören müezzin, polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Camiye giren üç hırsızdan ikisinin girişte ayakkabısını çıkardığı, birinin ise caminin içinde ayakkabıyla dolaştığı kameralara yansıdı. Hırsızların imamın odasının kapısını zorlayıp içeri girdikleri daha sonra güvenlik kamerasını devre dışı bıraktıkları görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.