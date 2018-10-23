Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY operasyonu kapsamında; M.Y., F.K., C.C., A.K.E., H.B., M.S.G., İ.Ç., M.Ö., T.G., Ç.S., B.S. ve F.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Y., F.K., C.C., A.K.E., M.S.G., İ.Ç., T.G., B.S. ve F.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B., M.Ö. ve Ç.S. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.