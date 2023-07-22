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Edirne'deki orman yangını söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 köyde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

IHA22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Edirne'deki orman yangını söndürüldü
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Edirne'de henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15:30'da Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayılan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ormanlık alana sıçrayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.

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