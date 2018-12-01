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Edirne’deki sel felaketinde çok sayıda koyun telef oldu

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde 2 çobanın Suat mevkiindeki ağılında bulunan 30 küçükbaş hayvanı derenin taşması sonucu sel sularına kapılarak telef oldu.

  • İHA
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Geçtiğimiz gün, Büyükgerdelli köyünde kuvvetli sağanak sonucu taşan dere, 2 çobanın ortak kullandıkları ağılını sular altında bıraktı.
 
2 çobanın ağılındaki çok sayıdaki küçükbaş hayvandan 30 tanesi telef olurken bazı koyunlar ise kurtarıldı. Çoban Gürsel Oksak, sel sularının küçükbaş hayvanlarının telef olmasına neden olduğunu belirterek, “Benim iki oğlak, 6 kuzu, 10 tane koyunum telef oldu.
 
Çok sel gelmiş. Sabah ağıla geldiğimde hiçbir şey görünmüyordu. Üzgünüm. Diğer arkadaşımın 10 tane küçük başı kayıp. Hepsi 30 tane yapıyor. Aşağı yukarı 20-25 bin TL zararımız var. Sabah geldiğimizde bazı küçükbaşların yaşadığını fark ettik. Çocuklarımızla ağıldan sağ kalan küçükbaşları kurtardık” dedi.
 
Çoban Gürsel Oksak, koyun sürüsünün kılavuzu olan eşeği, sel sularından kurtardıklarını söyledi.

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