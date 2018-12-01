Edirne’deki sel felaketinde çok sayıda koyun telef oldu

Geçtiğimiz gün, Büyükgerdelli köyünde kuvvetli sağanak sonucu taşan dere, 2 çobanın ortak kullandıkları ağılını sular altında bıraktı.

2 çobanın ağılındaki çok sayıdaki küçükbaş hayvandan 30 tanesi telef olurken bazı koyunlar ise kurtarıldı. Çoban Gürsel Oksak, sel sularının küçükbaş hayvanlarının telef olmasına neden olduğunu belirterek, “Benim iki oğlak, 6 kuzu, 10 tane koyunum telef oldu.

Çok sel gelmiş. Sabah ağıla geldiğimde hiçbir şey görünmüyordu. Üzgünüm. Diğer arkadaşımın 10 tane küçük başı kayıp. Hepsi 30 tane yapıyor. Aşağı yukarı 20-25 bin TL zararımız var. Sabah geldiğimizde bazı küçükbaşların yaşadığını fark ettik. Çocuklarımızla ağıldan sağ kalan küçükbaşları kurtardık” dedi.

Çoban Gürsel Oksak, koyun sürüsünün kılavuzu olan eşeği, sel sularından kurtardıklarını söyledi.