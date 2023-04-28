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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de jandarma komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son iki haftalık süre içerisinde terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15'i yabancı uyruklu 40 şahıs ile askeri suçlardan aranan 67 şahıs olmak üzere toplamda 107 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

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