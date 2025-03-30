İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirnekapı Şehitliği'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu
Güncel

Edirnekapı Şehitliği'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etti.

AA30 Mart 2025 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Edirnekapı Şehitliği'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu
ABONE OL

Bayramın birinci gününde sabahtan itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ailelerin küçük çocukları, kabristana gelen şehit yakınlarına çikolata ikram etti.

Kuzey Irak'ta 1995 yılında şehit düşen Piyade Er Ertan Kolay'ın kardeşi Hasan Kolay, bu acıyı ancak yaşayanların bileceğini söyledi.

Kolay, "30 sene olmuş ama sanki dün olmuş gibi. Bayram ama evimiz yine sessiz ve sakin. Allah kimsenin başına vermesin. Derlerdi doğruymuş, kardeş acısı zormuş. Allah tüm anne babalara sabır versin. Onu çok özledim. Ayağımda ayakkabı olmasaydı, üzerimde gömlek olmasaydı ağabeyim yanımda olsaydı." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de 1994 yılında şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Irmak'ın annesi Sultan Irmak ise "30 yıl geçti her şey aynı, sanki dün gibi. Bu acı gitmez ki. Her gün buradayız, burası bir evimiz olmuş. Burada bir parçamız yatıyor." diye konuştu.

  • Edirnekapı Şehitliği
  • bayram
  • ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.