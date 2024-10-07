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Edirnekapı'da katledilen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı: Kızım uzun süredir rahatsız ediliyordu

Fatih'teki Edirnekapı surlarında Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner, olayla ilgili emniyette verdiği ifadede, kızının Semih Çelik tarafından uzun süre rahatsız edildiğini ve bu durumun kızının psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.

DHA7 Ekim 2024 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Edirnekapı'da katledilen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı: Kızım uzun süredir rahatsız ediliyordu
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Geçtiğimiz günlerde Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından canice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in acılı babası, katilin bir süredir kızını rahatsız ettiğini belirtti. Baba Hasan Uzuner, zanlının İkbal'e ilk olarak lise 3'üncü sınıfın ilk yarısından itibaren takıntılı hale geldiğini söyledi.

"KIZIMI ARARKEN KAFASINI GÖRDÜM"

Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık. Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi.

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