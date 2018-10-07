Edirne'nin Meriç ilçesinde, 17 düzensiz göçmen yakalandı

<p> Araçta yapılan aramada, yurt dışına yasa dışı şekilde geçme hazırlığında olan Irak uyruklu 17 kişi yakalandı.</p> <p> Yabancı uyruklu kişiler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili sürücü Y.T, gözaltına alındı.</p>
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