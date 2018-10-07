Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'nin Meriç ilçesinde, 17 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Adasarhanlı köyünde Y.T'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Araçta yapılan aramada, yurt dışına yasa dışı şekilde geçme hazırlığında olan Irak uyruklu 17 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili sürücü Y.T, gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA