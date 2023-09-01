Edirne'yi kuraklık vurdu, gölet dip seviyeyi görünce mahsuller kurudu

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde bulunan 218 bin metreküp su kapasiteli göletten sulama sahasındaki ekili tarım arazilerine su sağlanamıyor.

Mısır, ayçiçeği ve yonca ekili 6 bin dönüm tarım arazisini sulayan göletin suyunun azalması nedeniyle üreticiler de mağdur oldu. Özellikle sık aralıklarla sulama ihtiyacı olan mısır tarlalarında kurumalar gözleniyor.

Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı ve Muhtar Erdoğan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyledi.

Kış aylarında başlayan kuraklığın yaz aylarında etkisini artırarak devam ettiğine değinen Uzun, "Hatırladığım kadarıyla 2014 yılında bir kuraklık yaşamıştık. Ancak göletin dibinde su dağıtımını sağlayan bacanın yanına gidilemiyordu. Şimdi kuraklık nedeniyle bacanın yanına gidiyoruz." dedi.

- "YÜZDE 50'YE YAKIN VERİM KAYBI YAŞANIYOR"



Uzun, göletten sulama yapılamaması nedeniyle ürünlerde verim kaybı yaşandığını aktardı.

Bugüne kadar hiç yaşamadıkları susuzluk sıkıntısını bu yıl yaşadıklarını anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Gölet 35 yıl önce kuruldu. Göletin kurulduğu zamandan bu yana böyle bir kuraklık görmedik. Mahsulümüzün birçoğu susuz kaldı. Mecburen bir kısmını erken biçmek zorunda kaldık. Sezon başında gölette su varken üreticilerimiz tarlalarını suladı. Ancak kuraklık nedeniyle bugünlerde sulama yapılamıyor. Üreticilerimizden ricam vahşi sulamayı bırakıp tasarruf sağlayan damlama sulamaya geçmeleri.

Özellikle mısırda sıkıntı yaşadık. Geçen yıl iyi yerlerde dönümde 2 tona kadar mısır verimi vardı. Bu sene mümkün değil. Bu sene yüzde 50'ye yakın verim kaybı yaşanıyor, dönümde yaklaşık 1 ton verim elde edilir."

- "MAHSULÜMÜZ KURUDU"



Uzun, kuraklıktan etkilenen üreticilerin desteklenmesini ve mısır fiyatlarının artırılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Üretici Tuncay Özcan ise gölette bu derece bir kuraklığın bugüne kadar hiç yaşanmadığını dile getirdi.

Çok kurak bir sene geçirildiğini ifade eden Özcan, "Göletimizde su bitti. Yağış da olmuyor. Kış ayları kuraktı, gölette su olmadığı için gerekli sulamaları da yapamadık. Mahsulümüz kurudu. Üreticiler olarak mağduruz, devletten yardım bekliyoruz. Geçen seneye göre verim yüzde 50 düşer. Normal şartlarda eylül ayı sonuna kadar sulama yapıyorduk." diye konuştu.

