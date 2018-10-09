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Edremit Körfezi'nde zeytin ilaçlama uçağı düştü

Edremit körfezinde zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot vardı. Olaydan pilot sağ olarak kurtuldu.

  • İHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası sonrası zeytinlik araziye düştü. Önce elektrik tellerine takılıp daha sonra düşen uçağın pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.
 
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp ardından da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu.
 
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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