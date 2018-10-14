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Edremit-Çanakkale karayolunda pamuk yüklü tır alev aldı

Edremit-Çanakkale karayolunda ilerlemekte olan tırın kasasında bulunan pamuklar alev aldı. Olası facia itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmesi sonucu önlendi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi mevkii Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale istikametine gitmekte olan 35 LZ 76 plakalı pamuk yüklü tırın dorsesinde bulunan pamuklar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü ise durumu hemen fark edip, itfaiye haber verdi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, tüm paketlenmiş pamukları sarmadan söndürülürken, olası facia önlendi Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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