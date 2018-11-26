Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edremit'te 23 Afgan kaçak ile 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 23 kaçak ile 1 organizatör yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik, Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, Edremit-Çanakkale karayolu kenarında bulunan Antandros ören yerinin sahil kısmında, 5'i çocuk, 7'si kadın, 23 Afganistan uyruklu kaçak ile J.A. isimli organizatör yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör hakkında yasal işlemlere başlandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müdür, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciyi alnından öptü

Müdür, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciyi alnından öptü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA