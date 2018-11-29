Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkesir Edremit'te fırtına ve yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü

Balıkesir'in, Edremit ilçesinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle bir okulun istinat duvarında çökme meydana geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edremit ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile akşam saatlerinde çöktü. Çökme esnasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Çöken duvar görevliler tarafından okul bahçesinden kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA