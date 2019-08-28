Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
- AA
Altınkum Mahallesi'nde deniz kıyısına yakın sazlık alanda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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