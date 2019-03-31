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'Efe kıyafeti' ile oy kullandılar

Aydın'da bir çift, yerel yöneticilerini seçmek için yöresel efe kıyafetleriyle sandık başına gitti.

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Aydın'da bir çift, yerel yöneticilerini seçmek için yöresel efe kıyafetleriyle sandık başına gitti.
 
Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Şeyma (24) ile Ozan Ancın (26) çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti.
 
Efe kıyafetleri giyen çift, oylarını Yedieylül İlkokulu'ndaki sandıkta kullandı. İlgi odağı haline gelen Ancın çifti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
 
Halk oyunları antrenörü Ozan Ancın, geleneklerini yaşatmak amacıyla efe kıyafetleriyle sandığa geldiklerini söyledi.
 
Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Ancın, şöyle konuştu:
 
"Bizler her Türk vatandaşı gibi oyumuzu kullanmaya geldik. Aydın, zeybekler, efeler, yiğitler diyarı. Bizler de bu efeliği yaşatabilmek ve dikkati çekebilmek için yöresel kıyafetlerimizi giyip geldik. Sonuç her ne olursa olsun kazanan Aydın olsun istiyoruz. Vatandaştan da çok iyi tepkiler aldık. Bizi yöresel kıyafetle görünce onlar da şaşırdı."
 

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