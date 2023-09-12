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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay istifa etti

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay partisinden istifa etti. Atay, 'Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim' dedi.

12 Eylül 2023 Salı 13:19 - Güncelleme:
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay istifa etti
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CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Atay, "Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" dedi.

Atay, "Kılıçdaroğlu Aydın'a üç kere geldi. Aydın İl Başkanlığına, Efeler Belediyesi'ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

Atay, "500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiç bir şey çıkmadı" dedi.

Parti içerisinde yapılan haksızlıklar olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma ses çıkarmadığını söyledi.

Atay, "Kemal Kılıçdaroğlu, Söke'de yaptığı konuşmada 'Özlem Çerçioğlu o kadar başarılı ki bütün Belediye Başkanları onu örnek alıyor' dedi. Aman Sayın Kılıçdaroğlu, ben Özlem Çerçioğlu'nun hiç bir şeyini örnek almıyorum. Beni karıştırmayın" diye konuştu.

Özlem Çerçioğlu

Atay, "4 buçuk yıldır 21 kere denetimden geçtik hakkımızda hiç bir dava açılmadı. Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştay'dan kesinleşmedi. O davada jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım" dedi.

Atay, "Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" dedi.

  • Mehmet Fatih Atay
  • istifa

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