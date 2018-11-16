Efeler jandarmasından kaçak içki operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin çok yönlü yaptığı titiz araştırmalar neticesin de Efeler ilçesi Işıklı mahallesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ve sahipliğini B. Y’nin yaptığı bir restoranda kaçak içki satıldığının ihbarı elde edildi.

İşletmede yapılan kontrolde 9 adet rakı şişesinin bandrolleri ve kapaklarının açılmış olduğu, içeriklerinin rakı ile dolu olduğu ve ayrıca jelikan bidonun içerisinde 60 litre el yapımı mayalanmaya bırakılmış posalı üzüm suyu bulunduğu tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan işlem sonucunda şişelerde alkollü madde dolu olduğu ve şişe kapaklarının başka şişelere ait olduğu belirlendi.

Adli makamların talimatıyla alkol maddelerinden numune alınırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince de idari yaptırım cezası uygulandı.