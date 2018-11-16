Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Efeler jandarmasından kaçak içki operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir restoranda 20 şişe kaçak içki ile 60 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin çok yönlü yaptığı titiz araştırmalar neticesin de Efeler ilçesi Işıklı mahallesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini ve sahipliğini B. Y’nin yaptığı bir restoranda  kaçak içki satıldığının ihbarı elde edildi. 
 
İşletmede yapılan kontrolde 9 adet rakı şişesinin bandrolleri ve kapaklarının açılmış olduğu, içeriklerinin rakı ile dolu olduğu ve ayrıca jelikan bidonun içerisinde 60 litre el yapımı mayalanmaya bırakılmış posalı üzüm suyu bulunduğu tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan işlem sonucunda şişelerde alkollü madde dolu olduğu ve şişe kapaklarının başka şişelere ait olduğu belirlendi. 
 
Adli makamların talimatıyla alkol maddelerinden numune alınırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince de idari yaptırım cezası uygulandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA