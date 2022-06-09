Çıkarma gemilerine ''Akıncı TİHA'' desteği!

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TSK komuta kademesi izledi.

Seçkin gözlemci gününü Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile Azerbaycan, Gambiya, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova ve Ruanda'nın savunma bakanları, Bosna Hersek, Etiyopya, Kazakistan, Libya, Macaristan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları da takip etti.

Senaryonun dün gece icra edilen bölümünün ardından tatbikat, bugün hava hücum harekatı ve amfibi harekatıyla devam etti.

Topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekatta, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Heybeliada ve TCG Büyükada, 6 kilometre mesafeden 76 milimetrelik deniz toplarını ateşledi. Senaryo gereği düşmanın sembolik komuta yeri, Türk ve ABD topçu bataryalarıyla ateş altına alındı.

Dün gece uygulanmaya başlanan hava hücum harekatının devamında da 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 3 CH-47 Chinook helikopter görev yaptı. Sikorsky ile obüs, CH-47 ile de mühimmat konteyneri taşındı.

Harekata, F-4 uçaklar güdümlü mühimmatla hava desteği sağladı. Denizden de SAT botundan, çıkarma yapılacak sahile makineli tüfek ve RPG-7 tanksavar atışları gerçekleştirildi.

- DÜŞMAN DENİZALTISI SENARYOSU



Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yeri belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı. Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için torpido attı.

Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara geçiş açmak için AKSAR (Roketle sevk edilen hat imha hakkı) ve İYGAS (infilaklı yaya geçiş açma sistemi) kullanıldı.

Çıkarma harekatına TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da katıldı. Amfibi harekatına destek için topçu atışları sürerken, Bora keskin nişancı tüfeğiyle keskin nişancılar 600 metreden hedefleri başarıyla vurdu.

Otonom su altı cihazı ile mayın harbi dalgıçları, belirlenen mayınları imha etti. Senaryo gereği yaralanan iki asker helikopterle tahliye edilerek, biri sıhhi müdahale odası bulunan TCG Bayraktar'a diğeri ise yakındaki seyyar sahra hastanesine götürüldü.

- "HER AN HAREKATA HAZIR KUVVETLER"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesiyle başlayan seçkin gözlemci gününün ikinci bölümünün açılışında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, bir konuşma yaptı.

Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı, öngörülmesi güç güvenlik ortamı ile dünyada ve bölgedeki son gelişmelerin her an harekata hazır bir silahlı kuvvetleri zorunlu kıldığını söyleyen Orgeneral Avsever, muharebe gücü mukayesesinin artık sayısal üstünlük yerine bilgi, teknoloji, manevra ve etki üstünlüğü esas alınarak yapıldığını kaydetti.

Avsever, "Bu kapsamda Efes-2022 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim seviyesini, manevra ve ateş gücünü, ulaştığı üstün teknolojiyi, kuvvetler arası ve uluslararası koordinasyonunu göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir." dedi.

Orgeneral Avsever, Efes tatbikatlarının 1975-2016'da milli, 2016 yılından itibaren ise uluslararası düzeyde icra edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Efes-2022 tatbikatına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurları yanında fiili ve gözlemci olarak 37 dost ve müttefik ülke katılım sağlamaktadır. Ayrıca kapsamlı yaklaşım çerçevesinde 7 bakanlık, 9 kamu kurum ve kuruluşu ile 43 savunma sanayi firması tatbikata iştirak etmektedir. Tatbikatta 1022'si dost ve müttefik ülkeden olmak üzere toplam 10 bin 293 personel görev almaktadır. Tatbikatın fiili bölümünün tamamlanmasını müteakip önümüzdeki süreçte azami bir faydayı sağlamak maksadıyla milli ve katılımcı ülke temsilcileriyle tatbikatın genel değerlendirmesi yapılarak dersler çıkarılacaktır."

- HEDEFLER TAM İSABET VURULDU



Amfibi harekat, taarruz helikopterlerinin atışlarıyla devam etti. Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu. Topçu ve havan atışları da bölgeyi baskı altına aldı.

Tanksavar mevziler, lazer güdümlü kaideye monteli Cirit füzeleriyle etkisiz hale getirildi. Karşıt kuvvet mühimmat depolama alanlarını temsil eden hedefler de F-16 uçaklarının tam isabetli vuruşlarıyla imha edildi.

Tatbikat kapsamında denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye de yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri eş zamanlı ve koordineli hareketlerini gerçekleştirdi.

Düşman sahasında bulunan pilotun kurtarılmasının ardından yüksek değerlikli hedefe yönelik görev harekatında uzman nişancılar, kritik hedefleri etkisiz hale getirdi.

- AKINCI TİHA'LAR BATMAN'DAN HAVALANDI



Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Batman'daki üslerinden havalanan Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekata destek oldu.

Meskun mahal muharebesi kısmında ise tankların sahaya girmesinin ardından SİHA atışları yapıldı. Ayrıca ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği ile tam isabet atışlar yapıldı. Tespit edilen düşman zırhlı araçları tanksavarlarla vuruldu.

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, senaryonun başarıyla icra edilmesiyle sona erdi.

-TATBİKATTA ÖNE ÇIKANLAR



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes-2022'de, İtalya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi görev aldı.

İtalya'dan bir fırkateyn ve Libya Deniz Kuvvetlerine ait bir hücum botun katıldığı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlar ve bir çıkarma gemisi de kullanıldı.

Özel Kuvvet Harekatı'nın da yapıldığı Efes-2022'de gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma ve meskun mahal yetenekleri sergilendi.

Efes-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na 37 ülkeden personel katıldı. Tatbikata 2016 yılında 8, 2018'de ise 20 ülke katılmıştı.

- MİLLİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TANITILDI



Tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan ve 43 firmanın katıldığı Savunma Sanayi Sergisi'nde ise milli savunma teknolojileri görücüye çıktı.

TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı, bu yılki tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemleri arasında yer aldı.

TSK envanterine yakın zamanda giren ve 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanıldı.