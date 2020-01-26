26.01.2020 13:51 - Güncelleme: 26.01.2020 13:51

Efsane Yumruk konusu nedir? Efsane Yumruk filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 22:15'te Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Efsane Yumruk filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yönetmenliğini Gordon Chan'ın yaptığı Efsane Yumruk filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. 2015 yapımı Efsane Yumruk filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

EFSANE YUMRUK KONUSU NEDİR?

Ustası tarafından hayatı öğrenmek adına şehre gönderilen Boss Zha, kendi topraklarından uzaklaşmaya ve yeni ortamlar gördükçe yabancısı olduğu bu dünyadan korkmaya başlar. İhanetin, düşmanlığın ve sadakatsizliğin yaşandığı bu yer Boss için oldukça farklıdır. Zira kendi topraklarında kimse yalan söylemez, ihanet etmez ve istedikleri için insanlar yanlış yollara başvurmaz. Hocasının isteği üzerine geldiği bu yerde bir süre daha mecburen kalmak zorundadır. Çünkü gerçekleri öğrendiği bu dünya aynı zamanda Boss’a dövüşün güzel ayrıntılarını da sunacaktır.

EFSANE YUMRUK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Gordon Chan'ın yaptığı Efsane Yumruk filminin oyuncu kadrosu şöyle;

Jet Li: Chen Zhen

Shinobu Nakayama: Mitsuko Yamada

Chin Siu-Ho: Hou Ting-An

Paul Chun Pui: Nong Jinsun

Yasuaki Kurata: Fuimo Funakoshi