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EFT Hatice’nin düzeneği çöktü 

Denizli ve çevre illerde otomobillerini satarken dolandırıldığını söyleyen 10 ayrı kişinin şikâyeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), internette bazı sitelerde araçlarını satmak için ilan veren kişileri telefonla arayıp pazarlık yapan, ardından da noterde buluşan Hatice D’yi (45) takibe aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Hatice D’nin mesai bitmeden saat 16.30’dan sonra aracını satmak isteyen kişilerle noterde buluştuğu, mesai saatinin sonlarına doğru aracını satmak isteyen kişinin banka hesabına EFT yaptığını gösterip, cep telefonundan dekontu da gösterdiği, ardından aracın satışını üzerine aldığı belirlendi. Satış gerçekleştikten sonra Hatice D’nin ileri tarihli yaptığı EFT’yi iptal ederek, vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Hatice D’nin dolandırıcılık yöntemiyle üzerine aldığı araçları, ertesi gün, noter açıldığı saat 09.00’da internet üzerinden müşteri bularak düşük fiyatları sattığı da ortaya çıktı. Hatice D. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hatice D, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

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