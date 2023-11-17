Ege Denizi 4,1 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.