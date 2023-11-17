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Ege Denizi 4,1 ile sallandı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Ege Denizi 4,1 ile sallandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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