Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.43'te, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinin 6,08 kilometre açığındaki depremin, 6.08 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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