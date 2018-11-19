Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TSİ 07.47'de merkez üssü Ege Denizi'nin Yunanistan açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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