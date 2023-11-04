Ege Denizi'nde 4 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi -[47.99 km]Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-11-04
Saat:02:50:19 TSİ
Enlem:39.054 N
Boylam:25.967 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/Jy7E7LYW2g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi