Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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