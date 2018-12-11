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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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