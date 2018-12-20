Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

<p> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.</p> <p> Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.</p>
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