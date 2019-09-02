Ege Denizi'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu ve mobil radarı, Boztepe Burnu açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botlarda, Afganistan ve İran uyruklu 4'ü çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.