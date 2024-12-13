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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Aralık 2024 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
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