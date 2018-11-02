Ege Denizi'nde 76 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık Körfezi'nde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 Orta Afrika, 23 Kongo ve 9 Filistin uyruklu göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.