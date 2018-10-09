Ege Denizi'nde 94 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Operasyonda, 23'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 10'u Suriye, 7'si Kongo, üçü Sierra Leone, ikisi Fildişi Sahilleri, ikisi Togo, ikisi Mali, biri Senegal ve biri Afrika uyruklu 51 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ekipler ise yaptıkları çalışmada, lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 19'u Suriye, 17'si Irak, 4'ü Afganistan ve üçü Filistin uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Her iki operasyonda yakalanan çoğunluğu kadın ve çocuk 94 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
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