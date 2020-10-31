Ege Denizi'nde bir deprem daha

DHA 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:43 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:56

Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51’de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 08.31’de Seferihisar’ın 17.25 kilometre açığında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin. 7.33 kilometre açığında meydana gelen deprem İzmir’de de hissedildi.