Ege Denizi'nde deprem
Saat 06.51 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.51 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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