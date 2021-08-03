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Ege Denizi'nde peş peşe depremler

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AA3 Ağustos 2021 Salı 06:33 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 06:33
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 45,62 kilometre olarak ölçüldü.

Açıklamada ayrıca deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

EGE DENİZİ'NDE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü.

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