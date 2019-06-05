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5 Haziran Kandilli Rasathanesi devrem verileri neler? Ege Denizi’nde son dakika deprem mi oldu?

Ege Denizi’nde son dakika deprem oldu! Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe deprem le uyandı. Vatandaşlar, Ege Denizi son dakika deprem mi oldu? Ege Denizi deprem şiddeti kaç? Sorularına yanıt arıyor. Ege Denizi’ne kıyı olan şehirler güne depremle başladı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son açıklamaya göre merkez üssü Ege Denizi ve Girit Adası yakınları olan bölgede saat 08.16’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi’nde son dakika deprem oldu! Ege Denizi’ne kıyı olan şehirler güne depremle başladı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son açıklamaya göre merkez üssü Ege Denizi ve Girit Adası yakınları olan bölgede deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, Ege Denizi’nde deprem mi oldu? Ege Denizi deprem şiddeti kaç? Sorularına yanıt aranıyor. İşte haberimizin detayları…

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU
 
Ege Denizi'nin en büyük adası Girit'in Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.
 
Kandilli Rasathanesi, saat 08.16'da merkez üssü Girit Adası'nın 25 kilometre açığı olan sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak verdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise, depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
 
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