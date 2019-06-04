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Ege'de bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 16 bini geçti

Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekiplerinin 2019'un ilk 5 aylık döneminde Ege kıyılarından yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı 16 bini geçti.

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Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekiplerinin 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde Ege kıyılarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yaptıkları operasyonlarda yakalanan kişi sayısı 16 bini geçti.
 
İç karışıklık, savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçme çabaları devam ediyor.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra diğer emniyet güçleri Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Denizlerde geçişler
Düzensiz göçmenler, Yunan adalarına yakınlığı nedeniyle Avrupa'ya geçiş için en fazla Ege Denizi'ni tercih etmeye devam ediyor. AA muhabirinin Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, yılbaşından bu yana Sahil Güvenlik ekipleri 279 olayda 9 bin 641 düzensiz göçmeni denizde yakaladı. Bu süreçte 16 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, geçişi sağlayan 16 organizatör yakalandı.
 
Ege Denizi'nde geçen yılın aynı döneminde bu sayı 9 bin 756 olarak gerçekleşmişti.

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