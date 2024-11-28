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  • Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 4 ölü
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Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 4 ölü

Ege Denizi'nde, Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 4 ölü
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu plastik botun Sisam Adası açıklarında batması sonucu 2'si kadın, 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaştı.

Ekipler, 16 kişiyi de kurtardı.

Batan botta toplam kaç yolcu olduğu bilinmediği için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Bu hafta başında yine Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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