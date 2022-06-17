Ege'de kaçak sigara ve tütün operasyonu: 192 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafazanın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamındaki istihbarat faaliyetleri sonucu, Mersin'de kaçak sigara üreticilerinin üretim yeri ve depo olarak kullandığı 2 adres tespit edildi.

Takip altına alınan adreslerde, bandrolsüz makaronlar olduğunun tespiti üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince buralara eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 11 milyon 400 bin kaçak makaron bulundu.

İZMİR'DE DEPO OPERASYONU

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde, Bornova'da bir adresin yasa dışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığını belirledi.

Savcılıktan alınan izinle harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüpheli adreste yaptıkları aramada, 2 milyon 628 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu, ele geçirilen makaronların kaçak tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bunların yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 14 milyon 28 bin boş makarona, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütüne el konuldu. Olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.