Ege'de peş peşe korkutan depremler

AA 01 Şubat 2021 Pazartesi 08:23 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:36

İzmir'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede bir dakika sonra 4,8; saat 09.00'da da 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD saat 08.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 20.69 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Karaburun ilçesi ve çevresinde de hissedildi.

Bir dakika sonra aynı bölgede bu kez 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 09.00'da ise büyüklüğü 4,7 olan bir deprem daha meydana geldi.

Yine Karaburun açıklarındasaat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İLGİLİ TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER EDİLDİ

Depremlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER: DEPREMLERDE ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YA DA HASAR BİLGİSİ ULAŞMADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle ilgili kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.